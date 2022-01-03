Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara da dahil 15 ile uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul ve Ankara’nın da bulunduğu 15 ilde artacak sıcaklıklarıyla ilgili uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2022’nin ilk günlerindeki yağışlı ve soğuk havanın, yarın itibariyle yurdu terk edeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Ankara ve 7 ile uyarıda bulunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Yarın (salı) batı kesimlerden başlayarak, zamanla yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede artacağı ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

*Bazı merkezlerimizde önümüzdeki hafta boyunca beklenen en yüksek hava sıcaklıkları Ankara 14, Bartın 23, Bolu 13, Çankırı 13, Düzce 19, Karabük 18, Kırıkkale 14, Zonguldak 19 derecedir.

*Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmektedir.

MARMARA DA ISIINIYOR

Öte yandan Meteoroloji, Marmara Bölgesi’nde de sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde olacağını belirtti.

Buna göre; hafta boyunca beklenen en yüksek hava sıcaklığının İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da 17, Kocaeli ile Sakarya’da 21, Yalova’da ise 19 derece olacağı bildirildi.

İlginizi Çekebilir İstanbul Valiliği’nden hava durumu uyarısı: Sıcaklıklar artıyor