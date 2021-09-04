Meteoroloji’den İstanbul’a sağanak yağış uyarısı: Öğle saatlerinde başlayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), aralarında İstanbul’un da olduğu birçok ile, pazar günü için sağanak yağış uyarısında bulundu. MGM’nin açıklamasında, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ, Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması beklenirken, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, pazar günü zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ’NİN UYARIDA BULUNDUĞU İLLER

MARMARA

Az bulutlu, Pazar zamanla parçalı ve çok bulutlu doğu kesimleri ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL 18°C, 26°C

Az bulutlu, Pazar zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ 16°C, 27°C

Az bulutlu, Pazar zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 17°C, 26°C

Az bulutlu, Pazar zamanla parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Pazar zamanla ve çok bulutlu bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 23°C

Az bulutlu, Pazar zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 26°C

Az bulutlu, Pazar zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SİNOP 20°C, 25°C

Az bulutlu, Pazar zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren batı kıyıları sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 25°C

Az bulutlu, Pazar zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 17°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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