Meteoroloji’den İstanbul’a uyarı: Yarın öğlen başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Bilecik dışında), Ege (Muğla ve Denizli dışında), Antalya, Hatay, Osmaniye, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığının yağış alan bölgelerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL’A UYARI

Meteoroloji, İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulundu. Uyarıda “Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı” denildi.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Meteoroloji’nin bölge bölge hava durumu tahmininde ise şöyle denildi:

* Marmara: Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu bölge genelinin (Bilecik dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

* Ege: Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu, bölge genelinin (Muğla ve Denizli dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

* Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) yer yer çok bulutlu, Antalya, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

* İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.

* Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

* Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

* Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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