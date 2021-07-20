Meteoroloji’den İstanbul’a yarın için önemli uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinde Kastamonu çevreleri ile çarşamba Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz’in kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında ülkemiz genelinde hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzeybatılı, güney kesimlerde ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, Marmara Bölgesi için “Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor” uyarısında bulunurken, İstanbul için de “Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu, kısa süreli mevzi sağanak yağışlı” açıklamasını yaptı.

İŞTE UYARI BULUNULAN İLLER

Meteoroloji’nin uyarı yaptığı diğer iller ise şu şekilde:

* KOCAELİ 25°C, 31°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, çarşamba kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

* ADANA 25°C, 35°C: Az bulutlu ve açık, çarşamba öğleden sonra kuzeyinin parçalı çok bulutlu ve kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

* ANKARA 22°C, 36°C: Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri (Kızılcahamam, Çamlıdere) gök gürültülü sağanak yağışlı.

* BOLU 17°C, 28°C: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, çarşamba kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

* DÜZCE 22°C, 31°C: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, çarşamba kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

* ZONGULDAK 24°C, 29°C: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, çarşamba öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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