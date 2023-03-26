Meteoroloji’den kar uyarısı: Hafta ortasına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumuna dair güncel tahminler yayınlandı. Tahminlere göre hafta başından itibaren yağmur yurdun önemli bir bölümünde etkili olacak. Hafta ortasında yağmurun yurdun iç kesimlerinde kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.

DEPREM BÖLGESİNDE YAĞIŞLAR KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Tunceli, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.