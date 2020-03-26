Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) – Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Hatay çevrelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Bolu ve Muş çevreleri ile Edirne'nin güney ilçelerinde yağmur ve sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Hatay çevrelerinde yerel düzeyde kuvvetli olması bekleniyor.