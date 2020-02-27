Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji, bazı bölgelerimiz için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması beklendiği açıklandı. Vatandaşların da yakından takip ettiği hava durumu uyarılarına bir yenisi daha eklendi. Meteoroloji, Marmara’nın Doğusu, Güney Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiği uyarısında bulundu. Ayrıca Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğunun altı çizildi.

METEOROLOJİ’DEN YAPILAN HAVA DURUMU DEĞERLENDİRMELERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak, Marmara, Güney Ege, Batı ve Orta Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Antalya il merkezi ve kuzey çevreleri ile Burdur’un doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Marmara’nın doğusu, Güney Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına(40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara’nın doğusu, Güney Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Antalya il merkezi ve kuzey çevreleri ile Burdur’un doğusunda kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Marmara’nın Doğusu, Güney Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına(40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İSTANBUL 8°C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 8°C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde il merkezi ile kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

DÜZCE 7°C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmurlu

ERZURUM -5°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu yarın (Cuma) zamanla yer yer çok bulutlu