Meteorolojiden Marmara bölgesine sel ve hortum uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bursa dahil birçok il için yağış uyarısında bulundu. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Orta Toroslar Mevkii’nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, İç Ege, Göller Yöresi ve Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bu akşam ilk saatlerde Trakya ile Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde, Cuma sabah saatlerinden itibaren batı bölgelerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Marmara’nın güney ve doğu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bursa, Bilecik), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli‘nin doğusu), Isparta ve Burdur çevreleri ile Eskişehir’in batısında kuvvetli (21-50 kg/m2), Çanakkale çevreleri ile Edirne’nin güney ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.

SEL VE HORTUM RİSKİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağış uyarısı yaptığı illerde meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

VALİLİK UYARDI

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Bölgemizde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunmalıdır” denildi.