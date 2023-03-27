Meteoroloji’den Marmara için uyarı: Fırtına ve karla karışık yağmur geliyor

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada; son değerlendirmelere göre; rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren Trakya’da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), yarın ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde güneyli yönlerden zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer kısa süreli 70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği bildirildi. Yetkililer, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

HAVA SICAKLIKLARI 5-10 DERECE AZALACAK

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 5-10 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Soğuk hava ile birlikte yağışların; yarın, İstanbul ve bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’nın yüksek kesimlerinde ise yer yer karla karışık yağmur şekline olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, salı ve çarşamba kuzeyli yönlerden olmak üzere kuvvetli, salı günü yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

MARMARA İÇİN ‘ZİRAİ DON’ UYARISI

Bölgede çarşamba gününden itibaren hafif, güneydoğusu kısmında (Sakarya ve Yalova) ise kuvvetli zirai don olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, tarımsal faaliyetle ile uğraşanlar başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmasını istedi. (DHA)