Meteoroloji’den Muğla’da orman yangını uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, yaptığı açıklamada 17-18 Temmuz arasında Muğla genelinde hava sıcaklığının yüksek, nem oranının da düşük ve kuvvetli rüzgarın da beklenmesi nedeniyle orman yangınlarına karşı uyardı.

Mustafa SARIİPEK

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla genelinde olması muhtemel orman yangını disk değerlendirmesi yaparak yangına karşı uyarına bulundu.

Açıklamada, “17 Temmuz saat 09 ile 18 Temmuz saat 22’ye kadar sahil kesimlerinde hava sıcaklığı 38-42 derece arasında olacak. İç kesimlerde 32-36 derece sıcaklık oluşacak. Yüzde 10-30 ile nem oranı düşük seviyede seyredecek. Rüzgar ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 30-50 kilometre/saat beklenmektedir. Beklenen sıcak ve kuru hava ile birlikte kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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