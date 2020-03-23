Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA (AA) – Türkiye'nin batısı ile İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Güneydoğu Anadolu, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Konya ve Şırnak çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Konya, Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak öngörülüyor.