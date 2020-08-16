Meteorolojiden “sağanak” uyarısı

ANKARA (AA) – Rize ve Artvin çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç, Van'ın doğu kesimlerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, yarın ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Rize ve Artvin çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç, Van'ın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.