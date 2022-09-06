Meteoroloji’den sağanak ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bugün birçok şehirde sağanak yağış beklenirken Marmara ve Ege başta olmak üzere kuvvetli rüzgar da kendini gösterecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre bugün Marmara’da Karadeniz’de ve Hatay çevresinde sağanak yağış görülecek. Marmara’nın batısı ve Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sivas çevreleri, Hatay’ın kıyı ilçeleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Sinop çevreleri ile Ardahan’ın güney ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Sinop çevreleri ile Ardahan’ın güney ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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