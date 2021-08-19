Meteoroloji’den sel, heyelan ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu’nun kıyı kesimleri ve Sakarya için yağışların 80 kg/m2’ye kadar çıkabileceğini, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına ve heyelan meydana gelebileceğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Cuma akşamını kadar kapsayan günlük hava tahmin raporuna göre, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Bayburt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Batı Karadeniz Kıyı Kesimi(Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu’nun kıyı kesimleri) ile Sakarya çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

SİNOP İÇİN UYARI

Meteoroloji’nin gece saatlerinde yayımladığı ve Cuma sabahı saat 10.00’a kadar kapsayan uyarısında şu ifadelere yer verildi:

* Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece ve Cuma (20.08.2021) sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların başta batı ilçeleri (Ayancık, Türkeli ve Erfelek) olmak üzere yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İlginizi Çekebilir Kastamonu’dan dönen itfaiye eri, felaketi gözyaşlarıyla anlattı