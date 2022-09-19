Meteoroloji’den serin hava uyarısı: 15 derece fark…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni haftaya dair yayınlanan hava durumu verilerine göre bu hafta hava hızla serinleyecek. Geçtiğimiz hafta sonu 30 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar gelecek hafta sonu 15 dereceye kadar inecek.

Sozcu.com.tr

Eylül ayının son haftalarına girerken Meteoroloji’den serin hava uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre bugünden itibaren düşüşe geçecek sıcaklıklar adım adım sonbahar değerlerine ulaşacak. İstanbul’da geçtiğimiz hafta sonu 30 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar haftanın ilerleyen günlerinde yarı yarıya düşecek. Hafta boyunca yerel sağanaklar etkili olacak.

YEREL SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; (Karabük merkez hariç) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Orta Toroslar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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