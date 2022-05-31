Meteoroloji’den sıcaklık uyarısı! İşte son hava durumu tahmini

Yazan:
Alaturka Online
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini duyurdu.

Yayınlanma: 18:18 – 31 Mayıs 2022 Güncellenme:

Meteoroloji’den sıcaklık uyarısı! İşte son hava durumu tahmini

MGM verilerine göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; önümüzdeki hafta başına kadar kuzey kıyı kesimler dışında ülkemiz genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

40 DERECE UYARISI

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının; Ankara’da 31-34, İstanbul’da 28-31, İzmir’de 32-34, Aydın’da 35-38, Antalya’da 29-30, Adana’da 34-35, Malatya’da 32-36, Diyarbakır’da 36-40 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

SICAK ÇARPMASINA DİKKAT

Meteoroloji’nin uyarısında “Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.

Öte yandan uyarının bitiş zamanının 5 Haziran saat 19.00 olduğu aktarıldı.

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