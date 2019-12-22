Meteoroloji’den son dakika fırtına uyarısı: 100 km/sa hızla geliyor! Yağışlar başlıyor…

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Çanakkale’nin güney ilçeleri ile Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege Bölgesinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 yer yer 100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu 12

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı 19

İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların; gece saatlerinden itibaren kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.) 18

Adana: Parçalı bulutlu 19

Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16

Samsun: Parçalı bulutlu 18

Trabzon: Az bulutlu 17

Erzurum: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli 4

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli 13

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MARMARA, EGE VE BATI KARADENİZ’E FIRTINA UYARISI

Batı Karadeniz’in batısında (İğneada-Şile arası) rüzgarın kuvvetini artırarak bugün öğleden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

21.12.2019 Cumartesi) akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak rüzgarın, Marmara’nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat), Pazar günü şiddetini artırarak, pazartesi günü (23.12.2019) öğle saatlerine kadar Marmara ve Ege Bölgesinde fırtına ve kuvvetli fırtına (60-80 yer yer 100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın meydana getirebileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar ile baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

23.12.2019 Pazartesi günü Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgeleri ile Batı ve Orta Karadeniz bölümünde beklenen yağışların Ege ve Akdeniz kıyı illerinde gök gürültülü sağanak şeklinde ve kuvvetli olacağı, rüzgarın ise güney ve güneybatı yönlerden Karadeniz bölgesinin iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde (60-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

Yağışların önümüzdeki hafta sonuna kadar yurdun büyük bölümünde yağmur ve sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceği, ancak bu yağışların önümüzdeki hafta ortasından itibaren iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde meydana geleceği tahmin ediliyor.

Yüksek basınç ve sıcak hava nedeniyle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışlı havayla birlikte hafta başında batı bölgelerimizden başlayarak azalması ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri seviyesine inmesi bekleniyor.



3 Büyük ilimizde ise beklenen hava durumları şu şekilde tahmin edilmektedir.

Ankara’da yağışın 22 Aralık Pazar günü akşam saatlerinden sonra başlaması ve aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde önümüzdeki hafta ortası Çarşamba akşamına kadar devam etmesi beklenmektedir. Rüzgarın 23 Aralık Pazartesi günü güneybatı yönünden fırtına şeklinde 60-80 km/saat hıza ulaşması tahmin edilmektedir.

İstanbul’da 22 Aralık Pazar günü akşam saatlerinden sonra başlayacak yağmur ve sağanak şeklindeki yağışın önümüzdeki hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği, Rüzgarın güneybatı yönlerden Cumartesi günü kuvvetli, Pazar günü ve Pazartesi sabah saatlerine kadar ise fırtına şeklinde (60-90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının pazartesi gününden itibaren azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor.

İzmir’de hafta sonu Cumartesi günü başlayacak yağışların Pazar ve Pazartesi günleri de devam edeceği ve Salı günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği ve bu yağışların pazartesi günü gök gürültülü sağanak şeklide ve kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden Cumartesi günü kuvvetli (40-60 km /saat) Pazar günü ise kuvvetli fırtına şeklinde (70-100 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı yayımlanacak meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi ve gereken tedbirlerin alınması can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir.

BURSA VALİLİĞİ’NDEN FIRTINA UYARISI

Bursa ve çevrelerinde hızı 75 kilometreye ulaşacak fırtına beklendiği bildirildi.

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmelerine göre, bugün ve yarın öğle saatlerine kadar il genelinde güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-75 kilometre/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Vatandaşlar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.