Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İstanbul ve o illere yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğusunun parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun güneyi, Karadeniz kıyı kesimleri ve Artvin çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’nın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’nın kuzey ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 7°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ilçeleri hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 6°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ilçeleri hafif yağmurlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; akşam saatlerine kadar bölgenin kıyı ve güney kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; akşam saatlerine kadar Antalya Körfezi’nde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneyinin sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KONYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer hafif kar yağışlı

SİVAS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

DÜZCE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, sabah saatleinde hafif yağmurlu

KASTAMONU °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, sabah saatleinde kıyı kesimleri hafif yağmurlu

ZONGULDAK °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, sabah saatleinde hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇORUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

TOKAT °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu