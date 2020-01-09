Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İstanbul ve o illere yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğusunun parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun güneyi, Karadeniz kıyı kesimleri ve Artvin çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’nın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’nın kuzey ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 7°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ilçeleri hafif yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 6°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ilçeleri hafif yağmurlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; akşam saatlerine kadar bölgenin kıyı ve güney kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 10°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; akşam saatlerine kadar Antalya Körfezi’nde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneyinin sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KONYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer hafif kar yağışlı
SİVAS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
DÜZCE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, sabah saatleinde hafif yağmurlu
KASTAMONU °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, sabah saatleinde kıyı kesimleri hafif yağmurlu
ZONGULDAK °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, sabah saatleinde hafif yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇORUM °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
TOKAT °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu