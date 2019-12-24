Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İstanbul’a haftasonu kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Giresun dışında), Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz’de kuvvetli, Mersin ve Adana çevreleri ile Osmaniye’nin batısında yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş ile Adana’nın kuzey ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın; Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına, yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (60-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL’A HAFTA SONU KAR GELİYOR

Meteoroloji’den elde edilen verilere göre Cumartesi ve Pazar günü İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu kesimlerinde kuvvetli, Mersin ve Adana çevreleri ile Osmaniye’nin batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli Kahramanmaraş ile Adana’nın yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına( 50 – 70 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 8°C

Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına( 50 – 70 km/ saat)şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİVAS °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz’in (Giresun dışında) yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden fırtına yer yer kuvvetli fırtına (60 – 100 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

TOKAT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (50 – 70 km/ saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

VAN °C, 8°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (50 – 70 km/ saat) esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu