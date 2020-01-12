Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Kar, kuvvetli sağanak ve sele dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Karabük, Kastamonu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bilecik hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Çanakkale’nin iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
DENİZLİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
MANİSA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 15°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 14°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 5°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli
KONYA °C, 6°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli
SİVAS °C, 4°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 5°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli
DÜZCE °C, 9°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
KASTAMONU °C, 5°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri hafif yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 8°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olması bekleniyor.
ÇORUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı
KARS °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu