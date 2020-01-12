Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Kar, kuvvetli sağanak ve sele dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Karabük, Kastamonu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bilecik hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Çanakkale’nin iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

DENİZLİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

MANİSA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 15°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 14°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli

KONYA °C, 6°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli

SİVAS °C, 4°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 5°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli

DÜZCE °C, 9°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

KASTAMONU °C, 5°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri hafif yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olması bekleniyor.

ÇORUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

KARS °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 10°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu