Meteoroloji’den son dakika uyarıları: Kuvvetli kar yağışı ve fırtına…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan son dakika hava durumu raporuna göre: Marmara’nın doğusu,Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinden sonra Konya ve Karaman’ın güneyinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT!

İç Anadolu’nun güneyi ile Akdeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde (1000 m. üzeri) kar şeklinde görülecek olan yağışların, zamanla etkisini artırarak Konya ve Karaman’ın güneyinde kuvvetli (10 ila 20 cm), yüksek kesimlerinde yoğun (20 ila 40 cm) olarak Pazartesi (30.12.2019) akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden başta Akdeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan Alacabel ve Sertavul geçitleri ile karayollarında yaşanabilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

EGE’DE FIRTINA ETKİSİNİ ARTTIRACAK

Rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege’de bugün kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın Salı günü öğle saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

MALTEPE’DE SULU KAR ETKİLİ OLUYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da etkisini gösteren yağmur, bazı noktalarda zaman zaman sulu kar yağışına dönüştü. Maltepe’nin yüksek kesimlerinde sulu kar yağışının ardından bazı evlerin çatılarının ve arabaların üzerlerinin karla kaplandığı görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlemlerini almış durumda.

YURTTA HAVA DURUMU

Ankara: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı 5

İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11

Adana: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 12

Antalya: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 14

Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 11

Trabzon: Çok bulutlu, hafif yağmurlu 13

Erzurum: Çok bulutlu, hafif kar yağışlı 1

Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 7

ÇANAKKALE’DE VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale’de, Kuzey Ege Denizi’nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege’de etkisini gösteren poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe arasında bazı feribot seferleri iptal edildi. Bu nedenle Gökçeada’dan saat 07.00, Kabatepe’den ise saat 09.00 seferleri yapılamadı. Gestaş firması tarafından yapılan açıklamaya göre; Gökçeada’dan saat 13.00 ve 18.00’de, Kabatepe’den ise, saat 20.00’deki tarifeli seferler de yapılmayacak. Günün tek seferi ise, Gökçeada’dan saat 10.00, Kabatepe’den saat 15.00’de gerçekleşecek.

Bozcaada-Geyikli, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu arasındaki seferlerde ise şu an için iptal bulunmuyor.

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50- 75 kilometre hızla fırtına, yer yer 9 kuvvetinde, saatte 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini duyurdu. Fırtınanın, salı günü öğle saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.