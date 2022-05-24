Meteoroloji’den toz taşınımı uyarısı! İşte son hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), toz taşınımı uyarısında bulundu. MGM’den yapılan açıklamada, vatandaşlardan dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğusu ve Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir, Çanakkale ve Adana’nın kuzey ilçelerinin; Çarşamba öğleden sonra Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Rize, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege’de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatıdan (Lodos) kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

MGM’den yapılan açıklamada “Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir ve Çanakkale’nin kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 15°C, 29°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE 14°C, 31°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 15°C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çatalca ve Silivri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 18°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 19°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Adana’nın kuzey çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

HATAY 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 21°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu

DÜZCE 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu

SİNOP 12°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Rize çevreleri ile Ordu’nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 9°C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ORDU 12°C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON 12°C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin doğusu ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars ve Ağrı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğu kesimlerinde güneybatıdan (Lodos) kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bölgeninin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM 0°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 0°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 9°C, 23°C

Parçalı bulutlu

VAN 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 12°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu

GAZİANTEP 13°C, 27°C

Az bulutlu

SİİRT 12°C, 24°C

Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 18°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu