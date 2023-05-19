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18 Mayıs 2023
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Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak uyarısı

Alaturka Online
Alaturka Online
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı. Türkiye’yi bir süredir etkisi altında tutan sağanak yağış yurdun özellikle iç kesimlerinde etkili olacak. Doğu Anadolu Bölgesi’nin güneydoğu kısımları için ise toz taşınımı uyarısı yapıldı.

2 UYARI BİR ARADA

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç), Doğu Anadolu’nun doğusu ile Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların: Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çankırı, Hakkari çevreleri ile Antalya’nın iç, Isparta, Burdur ve Van’ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ise Ege’de 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu’da 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Alaturka Online
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