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27 Mart 2023
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Meteoroloji’den uyarı: Bugün sağanak, yarın kar!

Alaturka Online
Alaturka Online

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı. Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan sağanak yağışların gün boyunca hayatı etkilemesi bekleniyor. Yarından itibaren İç Anadolu Bölgesi’nde yağışların kara dönüşmesi döneceği tahmin ediliyor, ilerleyen günlerde ise kar yağışı yurdun doğusuna doğru kayacak.

YER YER KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Giresun, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Adana’nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Eskişehir, Ankara’nın kuzey ve batısı, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

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