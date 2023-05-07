56 F
Los Angeles
7 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemMeteoroloji’den yağış uyarısı: Tüm hafta sürecek

Meteoroloji’den yağış uyarısı: Tüm hafta sürecek

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair son tahminlerini yayınladı. Bir süredir yurtta aralıklarla etkili olan kuvvetli yağışlar bu hafta da sürecek. Tahminlere göre yurdun özellikle iç ve kuzey kesimleri tüm hafta yağış alacak.

YEREL OLARAK KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Muğla, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların: Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Muğla, Denizli, Tokat, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevreleri, Kastamonu’nun kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,497BeğenenlerBeğen
16,188TakipçilerTakip Et
3,520TakipçilerTakip Et
7,694TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States