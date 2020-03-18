Meteorolojiden yağış ve zirai don uyarısı

ANKARA (AA) – Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Erzurum, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli sağanak, rakımı yüksek yerlerde kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün için yayınladığı tahmin raporuna göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyon ve Isparta çevrelerinde yağış tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Erzurum, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli sağanak, rakımı 1500 metre ve üzeri yerlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20-40 santimetre) bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında 3-5 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli esmesi bekleniyor.

Trakya, Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da zirai don beklenmesi nedeniyle zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.