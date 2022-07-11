Meteoroloji’nin hava durumu uyarıları sürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre, yurtta bir süredir ektisini gösteren sağanak yağışlar bugün de devam edecek. Yurdun kuzey kesimlerinin büyük kısmı yağış alması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

Türkiye’nin birçok şehrinde aralıklarla devam eden sağanak yağışlar yer yer hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji’nin tahminlerine göre yağışlar hafta boyunca aralıklarla devam edecek. Güncel raporlara göre bugün yurdun kuzey ve iç kesimlerinde yerel yağışların görülmesi bekleniyor.

BİRÇOK ŞEHRİ ETKİLEYECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Erzincan ve Ardahan çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize il geneli ve Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor.

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