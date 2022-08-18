Metin Çulhaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye sosyalist hareketinin önemli temsilcilerinden, Türkiye İşçi Partisi Meclisi Üyesi Metin Çulhaoğlu, İnşaat Mühendisleri Odası Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren sosyalist hareketin önemli isimlerinden Türkiye İşçi Partisi (TİP) Meclisi Üyesi Metin Çulhaoğlu için Ankara’da İnşaat Mühendisleri Odası Kongre Kültür Merkezi’nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Çulhaoğlu’nun ailesinin yanı sıra TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP milletvekilleri, çok sayıda parti, sendika, meslek odası temsilcileri ve sevenleri katıldı.
Çulhaoğlu’nun TİP bayrağına sarılı cenazesi düzenlenen törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi.
KILIÇDAROĞLU’NDAN BAŞSAĞLIĞI TELEFONU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Metin Çulhaoğlu’nun vefatı nedeniyle oğlu Sinan Çulhaoğlu’nu telefonla aradı. Metin Çulhaoğlu’na Allah’tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.