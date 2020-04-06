Metin Keçeli: Seba’dan sonrası felaket!

Beşiktaş camiasının sevilen isimlerinden eski yönetici Metin Keçeli, Süleyman Seba’nın doğum gününde SÖZCÜ Spor Müdürü Bahadır Çokişler’e konuştu. Seba’yı, “Türk toplumunun yalnız ‘Beşiktaş Başkanı’ olarak değil güvenle, saygıyla ve sevgiyle kabul ettiği büyük başkan” sözleriyle yad eden Metin Keçeli, “Süleyman Ağabey Beşiktaş’a hizmet etmeye teşvik ederdi. Öyle etkilerdi ki, insanlar Beşiktaş’a faydalı işler yapmak için uğraşırdı. Şimdi ismi geçtiğinde insanların onunla ilgili fikirlerini görünce gururlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ALLAH’TAN ALMANYA VAR!”

Hem siyah-beyazlıların hem de Türk futbolunun Süleyman Seba sonrası çıkmaza girdiğini vurgulayan Metin Keçeli, sözlerine şöyle devam etti: “Beşiktaş ondan sonraki yıllarda değişik yönetilmeye başlandı. Borçlanma öncelikli felsefe oldu; ‘Büyümek için borçlanmalıyız’ mantığı vardı. Türk futbolunun açılımlarla, borçlanmalarla, yabancı desteklerle ne kadar büyüdüğünü hepimiz görüyoruz. Sınırsız yabancı ile nereye geldiğimizi gördük. Allah’tan Almanya, Hollanda gibi ülkeler var da Türk Milli Takımı’nı sahaya çıkarabiliyoruz.”

“YÖNETİM NEŞTERİ VURMALI”

“Yönetim oturup neşteri nereden vuracağını hesaplamalı. Bütün kulüpler aynı hataya düşüyor. Galatasaray, 11 yabancıyla Real Madrid’den 6 yedi, PSG’den 11 gol yedi. Beşiktaş 10 yabancıyla tarihinin en kolay grubunda sonuncu oldu. 11 altyapıdan gelen Türk’le oynasan daha kötü mü olacaktı?”

“ORMAN HAVAYA GİRDİ”

“Yönetimlerin ayakları yere basmalı. Fikret Orman’a ‘Transfere boğulmayın’ demiştim. Takımın başında Samet (Aybaba) vardı. Oğuzhanları, Olcayları kim duymuştu? Fikret Orman havaya girdi. 2 şampiyonluk sonrası kulübün arkası açık kaldı.”

“EN BÜYÜK ÜZÜNTÜM 1987”

“1986-87 sezonunda Denizli’den son dakika frikik golü yiyip şampiyonluğu kaybettiğimiz maçtan sonra yöneticiler ve taraftarlar, Seba’nın üzüntüsünü paylaşmak için evine geldi. Koca bir sezonun heba olduğuna üzülüp birbirimizi teselli ettik. Beşiktaş’ın Bartın’daki kamp yerini denetlemeye giderken trafik kazası geçirdik. Aracı ben kullanıyordum. Şan Ökten’i kaybettik. Ergün Gürsoy, Almanya’dan kalkıp geldi. Eskiden centilmenlik vardı. Alp Yalman, Beşiktaş’ın tüm maçlarını gelip izlerdi.”

KEÇELİ’NİN SATIRBAŞLARI