Metin Külünk: Şahap Kavcıoğlu’nun açıklamaları bir suç duyurusu niteliğinde

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, isim vermeden, bazı şirketlerin ucuz kredi alıp döviz aldığını açıklamıştı. AKP’li Metin Külünk, Kavcıoğlu’nun açıklamalarının suç duyurusu niteliğinde olduğunu belirterek, şirketleri açıklaması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan‘a en yakın isimlerden eski milletvekili Metin Külünk, dün İstanbul Sanayi Odası Meclisi’nin toplantısına katılan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun verdiği bilgilere tepki gösterdi.

Şahap Kavcıoğlu, Eximbank kredilerinin yüzde 80’nin 20 şirkete gittiğini belirterek ” “Elimizde liste var. Hem dolar al hem de kredi yok de. Ucuz kredi alıp döviz alamazsınız, bu kaynak üretime gitmeli” demişti. Bugün sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Metin Külünk, Kavcıoğlu’nun sözlerini paylaşarak, şu eleştirilerde bulundu:

20 ŞİRKETİN BİLGİLERİNİ PAYLAŞSIN

– Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu’nun açıklamaları bir suç duyurusu niteliğindedir. Bu açıklamaların bir an önce soruşturulması ve ülke kaynaklarını gasp eden 20 şirketin bilgilerinin kamuoyu ile paylaşılması gerekiyor.

– İthalat ile alakasız kasasında fazla döviz bulunduran ve bununla yetinmeyip dış ticareti desteklemek adına verilen Eximbank kredilerini döviz stokçuluğu için kullanan şirketler kimlerdir? 90 milyar doları olduğu halde 15 milyar dolar kredi kullananlar kimlerdir?

DÖVİZ STOKÇULUĞU

– Katma değer üretmeyen bir de üstüne devletin uygun finansman kaynaklarını yeterli dövizleri olduğu halde döviz stokçuluğu için heba edenler bunun hesabını hem millete hem devlete vermek zorundadır.

– Pandemi ve savaş gibi iki büyük küresel sorunla mücadele ederken devlete ve millete ihanet derecesinde hareket eden şirketlere karşı derhal mali inceleme ve hukuki süreç başlatılmalıdır.

HESABI SORULMALI

– Devlet küresel ekonomik sıkıntıları aşmak için millet adına fedakarlık yaparken ülke kaynaklarını talan edenlerin durumu savaşta saf değiştirenlerin durumu gibidir. İddialar ve açıklamalar vahimdir. Gerçekler ortaya çıkarılıp hesabı sorulmalıdır.

BU ÜLKE 10 BİN İŞADAMINDAN İBARET DEĞİL

– Devletten kredi al bunu dolar yapıp yurtdışına çıkarıp yada dolar alıp bankada beklet sonra aynı devlete bana ucuz kredi ver demeye devam et bu ülke 10 bin işadamından ibaret değildir.

– Ekonomi politikalarımız 10 bin işadamından öte 84 milyon memleket evladınındır. Esasımız ülkemizin garibanına, emeklisine, işçisine, memuruna

esnafına sahip çıkacak ekonomik politikalar vazgeçilmezimizdir.

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