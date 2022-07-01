Metin Lokumcu’nun ailesi heyelandan dakikalarla kurtuldu

Duruşma için Artvin’in Kemalpaşa ilçesinden Trabzon’a gelmek üzere yola çıkan Metin Lokumcu’nun ailesinin bulunduğu otobüs, Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana gelen heyelandan dakikalarla kurtuldu. Heyelandan yaklaşık 15 dakika önce sahil yolundan geçtiğini ifade eden Metin Lokumcu’nun ağabeyi Mete Lokumcu, “Ucuz atlattık. Doğa bize gereken dersleri veriyor” dedi.

Elif ÇAVUŞ

Trabzon Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün 5’inci duruşması görülen Metin Lokumcu davasına katılmak üzere katılmak üzere yola çıkan Metin Lokumcu’nun ailesi, Artvin’in Hopa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı Tüneli mevkisinde yaşanan heyelandan tesadüfen kurtuldu.

Hopa’da dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın 2011’deki mitingi öncesinde düzenlenen eylemde polisin sıktığı biber gazı sonucu yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren davasına katılmak üzere Trabzon’a gelen Lokumcu’nun ağabeyi Mete Lokumcu, Artvin’deki heyelandan dakikalar içinde kurtulduğu anları SÖZCÜ’ye anlattı.

“10-15 DAKİKA FARKLA GEÇTİK”

Heyelanın erken saatte gerçekleşmesinin felaketin büyümesini engellediğini ifade eden Lokumcu, “Bir otobüsle birlikte davaya katılmak üzere yola çıktık. Ben kendi aracımla otobüsün önündeydim. Biz heyelandan 10-15 dakika farkla geçtik oradan. Ucuz atlattık. Biz doğayla mücadele ederken, doğa bize gereken dersleri veriyor. HES diye başımızda bir bela vardı. Karadeniz’de 700’e yakın HES projesi var. Bunun sadece 340 tanesi faal durumda çalışıyor ve Türkiye’nin sadece yüzde 2 elektrik ihtiyacını karşılıyor. HES, bize yüzde 2 elektrik getirdi, binlerce insan mağdur oldu. Heyelan sabahın erken saatlerinde olmasaydı ölü sayısı fazla olabilirdi” dedi.

Trabzon’a gelen araçlardan birinde bulunan Metin Lokumcu’nun akrabası Erim Lokumcu ise, “Kemalpaşa’dan Hopa istikametine giderken yaklaşık yüz metre ilerimizde korkunç bir heyelan oldu. Biz 30 saniye hızlı olsaydık heyelanın altında kalabilirdik” diye konuştu.

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