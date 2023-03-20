Metin Öztürk: Hakeme, VAR’a sığınmadan şampiyon olacağız

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, son dönemlerde maç yönetim standartlarının düştüğünü savunarak, iki maçtır net kırmızı kartlarının verilmediğini öne sürdü. Öztürk, Ajans1905’e yaptığı açıklamada “İki maçtır iki net kırmızı kartımız verilmiyor. Pek çok takıma haksızlık yapılıyor. Herkes için adalet olmalı. Konya maçında yapılan hareketin kırmızı olduğunu tribünden gördük, yan hakem görmedi mi? VAR görmedi mi?” dedi.

AHMET OĞUZ ÇOK DELİKANLIYMIŞ

Öztürk, Konyasporlu Ahmet Oğuz’un da Dubois’ya yaptığı hareketin kırmızı kartlık olduğunu itiraf ettiğini hatırlatarak “Konyalı futbolcu Ahmet Oğuz çok delikanlıymış, çıktı yaptığını açıkladı” diye konuştu. Her şeye karşın takımlarına güvendiklerinin altını çizen sarı kırmızılı yönetici “Biz hakeme falan sığınmadan tüm maçları kazanacağız. Kalan maçları kazanacağız, bizim işimiz kendimizle… Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz” ifadelerini kullandı.

İŞVERENİ JORGE JESUS’A YANIT VERECEKTİR

Metin Öztürk, sezon sonunda play-off oynanması gerektiğini savunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile ilgili bir soruya da “Jorge Jesus seviye olarak muhatabımız değil. Kendisi Fenerbahçe çalışanı. Bu arkadaş herhalde sezon sonu başka bir ülkeye gider. Kendi işvereni ona gerekli yanıtı verecektir” ifadelerini kullandı. Öztürk, MHK’nın yayıncı kuruluşla görüntü konusunda iletişime geçmesiyle ilgili de “MHK bundan ders çıkarır. Umarız kasıt yoktur” dedi.

Hürriyet