Metin Öztürk: Seçim çalışması içinde değiliz

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Alaturka Online
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Galatasaray eski başkan adaylarından Metin Öztürk, Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın bazı adayların seçime hazırlandıklarıyla ilgili açıklamasına cevap verdi.

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Metin Öztürk: Seçim çalışması içinde değiliz

Galatasaray Başkanı Burak Elmas‘in dün yaptığı basın toplantısında ‘Seçimden çıkan bazı adayların yeni seçime hazırlandıklarını biliyoruz’ açıklamasına Elmas ile birlikte seçimde yarışan Metin Öztürk cevap verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öztürk, “Burak Başkan, başarısızlığını kamufle etmek için şimdi de bizi kullanmasın. Biz de diğer aday da bir seçim çalışması içinde değiliz” ifadelerini kullandı.

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