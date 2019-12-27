Metin Yılmaz: Böyle adaletten böyle karar çıktı!

Yazan:
Alaturka Online
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Metin Yılmaz duruşma salonundan çıkarken yaptığı açıklamada, “Zaten beklediğimiz karardı. Böyle bir adaletten de böyle bir karar çıktı. Tepe tepe kullansınlar!” diyerek karara tepki gösterdi.

İşte o utanç kararı:

Yazarımız Emin Çölaşan‘a 3 yıl 6 ay 15 gün
Yazarımız Necati Doğru: 3 yıl 6 ay 15 gün
Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz: 3 yıl 4 ay
sozcu.com.tr Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin: 3 yıl 4 ay
sozcu.com.tr Haber Koordinatörü Yücel Arı: 2 yıl 1 ay
Muhabirimiz Gökmen Ulu: 2 yıl 1 ay
Muhasebe görevlimiz Yonca Yücekaleli: 2 yıl 1 ay

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay’ın dosyası ise ayrıldı.

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