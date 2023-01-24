Metro İstanbul’dan çocuklara ücretsiz karne hediyesi etkinlikleri

Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, çocuklar için yarıyıl tatili etkinlikleri düzenliyor.

Etkinliklere katılım ise ücretsiz. Metro İstanbul’un Esenler ile Esenkent yerleşkelerinde gerçekleştirilen etkinlikler dün başladı.

7-14 yaş arasındaki çocuklar için düzenlenen etkinlikte; bisiklet eğitimi, origami atölyesi, karikatür atölyesi, ritimli masal atölyesi, film gösterimi olacak ve çocuklar yerleşke turlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Günlük 40 çocukla sınırlı olan etkinliğin kayıtları ise başvuru önceliğine göre alınacak.

Öğretirken eğlendiren etkinlikler, 3 Şubat Cuma gününe kadar sürecek.