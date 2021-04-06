Metro Türkiye mağazalarında ramazana özel erzak paketleri sunulmaya başlandı

İSTANBUL (AA) – Gıda analizleri ve denetimlerden geçmiş ürünlerle hazırlanan ramazan erzak paketleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Metro Türkiye raflarında yerini aldı.

Metro Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Metro Türkiye, 30 yıldır Türk mutfağı ile değerlerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun ürünlere raflarında yer veriyor.

40 bin çeşit ürünü, fiyat-kalite-performans ilişkisini gözeterek sunan Metro Türkiye, her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayına uygun özel ürünleri raflarında müşterilerine sunuyor.

Metro Türkiye 13 Nisan’da başlayacak ve ülkenin dört bir yanında bolluk, bereket, yardımlaşma ve dayanışma gibi kavramların çok daha fazla anlam kazanacağı ramazan ayına özel erzak paketlerini raflarında müşterilerine sunmaya başladı.

İhtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla da tercih edilebilecek, gıda analiz ve denetimlerinden geçmiş ürünlerden oluşan erzak paketleri Türk mutfağının vazgeçilmez ürünlerini bir araya getirerek ramazan sofralarını bereketlendirecek.

– Analiz ve testi geçemeyen ürünler paketlerde yer almıyor

Metro Türkiye’nin 21 şehirdeki 37 mağazasında uygun fiyatlarla satışa sunulan paketlerde, ramazan ayının ruhuna uygun sofralar kurmak için gereken birçok ürün yer alıyor. Yardımlaşma ve dayanışmanın sembolü haline gelen erzak paketlerinde sahurda sıklıkla tercih edilen kahvaltılık çeşitlerinden iftariyeliklere, bakliyatlardan pirince, un, yağ, tuz, şeker gibi temel gıda ürünlerinden iftar sonrasının vazgeçilmezi çay ve kahveye kadar farklı lezzetler bulunuyor.

Sorumlu iş modeli kapsamında, yıllardır sektörde gıda güvenliği alanında da öncü işlere imza atan Metro Türkiye, ürünlerden numuneler alıp akredite laboratuvarlarda analiz ediyor ve analiz sonuçları uygun olmayan ürünlere paketlerinde yer vermiyor.

Bakliyat ürünlerini tedarik ettiği üreticileri ve erzak depo alanlarını hijyen ve zararlılarla mücadele kapsamında denetliyor. Ayrıca erzak paketlerindeki tüm bakliyat ürünlerinde de parti bazında pişirme ve entomoloji testi de yapılıyor.

Metro Türkiye'nin ramazan erzak paketleri arasında 13 çeşit ürün bulunan 1 No’lu paket KDV dahil 76,90 TL'ye, 21 çeşit ürün olan 2 No’lu paketi KDV dahil 134,90 TL'ye, 22 çeşit ürünün yer aldığı 3 No’lu paket KDV dahil 181,90 TL'ye, 7 çeşit ürünün olduğu 4 No’lu paket ise KDV dahil 76,90 TL'ye satışa sunuluyor.