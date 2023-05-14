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14 Mayıs 2023
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Metro ve Marmaray sefer saatleri uzatıldı! Metro, Marmaray saat kaça kadar uzatıldı?

Alaturka Online
Alaturka Online
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İstanbul’da metro ve Marmaray seferleri, Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Seçimleri nedeniyle 14 Mayıs Pazar gününü 15 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece uzatıldı.

MARMARAY VE METRO SEFERLERİ UZATILDI MI, SAAT KAÇA KADAR UZATILDI?

Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Seçimleri nedeniyle metro ve Marmaray seferleri 14 Mayıs Pazar gününü 15 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece saat 02.00’a kadar uzatıldı.

Pazar gününü pazartesiye bağlayan gece saat 02.00’ye kadar uzatılan metro seferleri hatları şu şekilde:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı
M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı
M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı
M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı
M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü Metro Hattı
M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı
M9 Bahariye-Olimpiyat Metro Hattı
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı
T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı
F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı

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