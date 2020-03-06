Metrobüs duraklarında ‘virüs’ önlemi

İBB, kış aylarında artış gösteren salgın hastalıklar ve yeni tip corona virüsü ile ilgili önlemler kapsamında metrobüs duraklarının girişlerine dezenfektan cihazları yerleştirdi.

HEPSİNE YAYILACAK

Başlangıç olarak Halıcıoğlu, Okmeydanı, Darülaceze, Okmeydanı Hastane, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu istasyonlarında başlatılan uygulama, kısa sürede metrobüs hattındaki 44 istasyonun tamamına yayılacak.

Bin kullanımlık dezenfektan cihazları, gün içinde istasyon görevlileri tarafından kontrol edilecek. Biten solüsyon yeniden tamamlanarak el hijyeninin korunmasında devamlılık sağlanacak.

Uygulamayı değerlendiren ve ellerini dezenfekte eden Nafiz Başaran, “Öğrenciyim. 5 senedir bu şehirdeyim. Çok memnunum. Büyük bir hizmet. Artık daha temiz ve hijyenik bir şekilde metrobüsü kullanabileceğim” dedi.

ÖNLEMLER ARTIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler de 29 Şubat’ta metrobüs ve metrobüs duraklarını yıkamış ve dezenfekte etmişti. (DHA)

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