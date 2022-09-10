Metrobüs kazasında şoförün fenalaştığı anın görüntüleri çıktı

Avcılar’da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde metrobüsü kullanan sürücünün kendisini kötü hissettiğini söyleyerek “ambulans çağırın bana” dediği duyuldu.
9 Eylül günü akşam saatlerinde Avcılar’da iki metrobüs çarpıştı. Kazada 99 kişi yaralandı. Tedavisi tamamlanan yolcular taburcu edilirken kazaya karışan iki şoförün ağır yaralandığı, durumlarının iyi gittiği öğrenildi.
“ÇOK KÖTÜ OLDUM, AMBULANS ÇAĞIRIN BANA”
Kazanın metrobüs sürücüsü Mahsun F’nin fenalaşması nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Mahsun F.’nin bayılarak direksiyon hakimiyetini kaybettiği tespit edildi. Sürücünün fenalaştığı anın görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, sürücünün çevresindeki yolculara “Çok kötü oldum, ambulans çağırın bana” dediği duyuldu.