Metrobüsler çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Yazan:
Alaturka Online
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İstanbul Küçükçekmece’de Cennet Mahallesi durağına yanaşan bir metrobüse arkadan gelen bir metrobüs çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AYRINTILAR GELİYOR…

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Yayınlanma Tarihi:08:37, 5 Temmuz 2021

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