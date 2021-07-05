HaberlerGündemSağlık Metrobüsler çarpıştı: Çok sayıda yaralı var Yazan: Alaturka Online - 4 Temmuz 2021 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver İstanbul Küçükçekmece’de Cennet Mahallesi durağına yanaşan bir metrobüse arkadan gelen bir metrobüs çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AYRINTILAR GELİYOR… İlginizi ÇekebilirMetrobüste yangın paniği Yayınlanma Tarihi:08:37, 5 Temmuz 2021