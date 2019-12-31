Metrobüste ‘cinsel saldırı’ davasında yeni gelişme

İstanbul Avcılar’da metrobüste bir kadın yolcuya cinsel saldırıda bulunup hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 9.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Fatih Ö.’nün yargılanmasına devam edildi.

“TUTUKLU YARGILANSIN”

Küçükçekmece 20. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fatih Ö. ile müşteki N.C. ve tarafların avukatları katıldı. Fatih Ö, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek beraatini talep etti. Müşteki avukatı Gökhan Soysal, sanığın tutuklu yargılanması gerektiğini belirterek, İETT’den olaya ilişkin görüntülerin olup olmadığının sorulmasına karar verilmesini istedi.

PROTESTO ETTİLER

Müşteki avukatının sanığın tutuklu yargılanması talebini reddeden mahkeme, tanık olarak dinlenilmesine karar verilen metrobüs şoförünün zorla getirilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi. Duruşmanın ardından adliye önünde basın açıklaması yapan N.C. ve avukatı, sanığın tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi. (AA)

9.5 YIL HAPSİ İSTENİYOR Hazırlanan iddianamede, 23 Nisan’da Cevizlibağ’dan Avcılar yönüne giden metrobüste, sanık Fatih Ö’nün müşteki N.C’ye yönelik ‘hakaret’ ve ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçlarını işlediğinden 3 yıl 3 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

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