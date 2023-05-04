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4 Mayıs 2023
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Metrobüste kör eden maske kavgasına ceza

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Küçükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ömer Senem, şikâyetçi Şükrü Turan ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz hakkı verilen Ömer Senem, Şükrü “Turan metrobüsten indikten sonra bana vurmadığını iddia etmiş ise de, güvenlik görevlisinin yanında bana vurdu. Çenemdeki darp raporu da bu eyleme dayalı oluşmuştur. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme, Ömer Senem’in müştekinin organlarının birinde işlevini yitirmesine neden olduğunu belirtti. Ayrıca, mahkeme kararında şu ifadelere yer verdi:

“Olay dünya sağlık güvenliğini de tehdit eden pandemi sürecinde üstelik bulaşıcı hastalığın en yaygın şekilde yayılması beklenen metrobüste yaşanmıştır.

Ömer Senem, kurallara uymayarak, duyarlılık göstermemiş, kendisinden daha fazla empati beklenmiştir. Ancak uyarıya rağmen maskesini takmamış ve kalabalık ortamda yolculuğa devam etmiştir.

Beyanında belirttiği şekilde maske nedeniyle rahatsız oluyor ise, metrobüsten inmesi gerekirken inmeyerek başkalarının sağlık güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde yolculuğuna devam etmesi nedeniyle başlayan tartışmada, ilk haksız hareketi yapmıştır.”

Mahkeme Ömer Senemin Kasten ağırlaşmış yaralama suçundan 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 25 Haziran 2021’de Şükrü Turan’ın Beylikdüzü-Mecidiköy hattında çalışan metrobüse bindiği anlatıldı.

Şirinevler’e giden özel güvenlik görevlisi Turan’ın, şüpheli Ömer Senem’i maskesiz görmesi üzerine uyarıda bulunduğu, taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü belirtildi. Şüpheli Senem’in, Turan’a yumruk attığı belirtilen iddianamede, ‘Kemik kırılmasına neden olacak şekilde kasten yaralama’” suçundan 1 yıl 6 aydan, 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.  (DHA)

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