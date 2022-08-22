Metrobüsteki kadın yolcu, fotoğrafını çeken tacizciye tokat attı

Yazan:
Alaturka Online
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Beylikdüzü’nde bir metrobüste kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen bir şahıs, vatandaşlar tarafından yakalandı. Telefonda fotoğraflarını gören kadın, tacizciye tokat attı.

Yayınlanma: 23:43 – 22 Ağustos 2022 Güncellenme:

Olay, bugün Beylikdüzü – Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen bir metrobüste yaşandı.

TELEFONUNA BAKTILAR

İddiaya göre, kadınlarının fotoğraflarını çeken bir şahsı fark eden vatandaşlar tepki gösterdi. Şahsı yakalayan vatandaşlar, telefonuna bakmak istedi.

FOTOĞRAFINI GÖRÜNCE TOKAT ATTI

Bu sırada telefonda fotoğraflarını gören bir kadın yolcu, tacizciye tokat attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İHA

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