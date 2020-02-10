Metroda Corona virüsü şakası! Gözaltına alındı

Yazan:
Alaturka Online
-

Rusya’nın başkenti Moskova’da maskeli bir genç, metroda insanların arasında yere düştü.

Yerde titreyen genci gören diğer yolcular, panikle gençten uzaklaşmaya çalıştı.

Tren durağa yaklaştığında ise kapıların açılmasıyla insanlar kaçmaya başladı.

Olayın şaka olduğunun anlaşılması üzerine Rusya İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

Rus polisi, kimliğini tespit ettiği Alexei Popov adlı genci gözaltına aldı.

Popov, metroda kimsenin maske takmadığına dikkat çekmek için böyle bir şey yaptığını savundu. Popov, holiganlık ile suçlandı. DHA

İLGİLİ HABEROtelde Corona virüsüne robotlu önlem!Otelde Corona virüsüne robotlu önlem!

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?