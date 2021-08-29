Metropoll’ün ‘Erdoğan’a görev onayı’ anketinde dikkat çeken düşüş

Metropoll Araştırma, “Türkiye’nin Nabzı Ağustos 2021” anketinin sonuçlarına göre “Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?” sorusuna “onaylıyorum” cevabını verenlerin oranı bir önceki aya göre yüzde 10,1’lik bir düşüşle yüzde 38 oldu.

Türkiye genelinde 28 ilde tabakalı örneklendirme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 19-23 Ağustos tarihleri arasında toplam bin 717 kişi ile yapılan “Türkiye’nin Nabzı Ağustos 2021” anketinin sonuçları açıklandı.

YÜZDE 10’LUK DÜŞÜŞ

Ankette katılımcılara yöneltilen “Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?” sorusuna ‘evet onaylıyorum’ cevabını verenlerin oranı geçen Temmuz ayında yüzde 48.1 iken Ağustos ayında 10,1’lik bir düşüşle yüzde 38 oldu. “Hayır onaylamıyorum” cevabını verenlerin oranı ise geçen ay yüzde 47 iken, Ağustos ayında ise 4,5’lik bir artışla yüzde 51,5 oldu.

Aynı sorunun, 24 Haziran 2018 milletvekili seçiminde oy verilen partiye göre dağılım oranları ise şu şekilde

AKP: “Evet onaylıyorum” yüzde 76.3, “Hayır onaylamıyorum” yüzde 16.6

CHP: “Evet onaylıyorum” yüzde 6, “Hayır onaylamıyorum” yüzde 90,5

İYİ Parti: “Evet onaylıyorum” yüzde 5,6, “Hayır onaylamıyorum” yüzde 91,6

HDP: “Evet onaylıyorum” 5,2, “Hayır onaylamıyorum” yüzde 88,3

MHP: “Evet onaylıyorum” yüzde 54,5, “Hayır onaylamıyorum” yüzde 44,6

SP: “Evet onaylıyorum” yüzde 37,9, “Hayır onaylamıyorum” yüzde 62,1

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