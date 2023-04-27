Mevcut vekillerin saltanatı 14 Mayıs’ta bitiyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 14 Mayıs’ta aday olmayan ve aday olup seçilemeyen veya yeniden seçilecek vekillerine özlük hakları konusunda mektup gönderdi. Bazı konularda uyarıda bulunan Şentop, hak kaybı yaşanmaması için Meclis’e bağlı ilgili birimlerle irtibata geçilmesini istedi. Şentop, yeniden seçilemeyecek vekillere 15 Mayıs’tan itibaren trafik cezası muafiyetinin biteceğini hatırlattı.

Mektupta 4 başlık altında uyarılar yer aldı. ‘Yeniden seçilen’, ‘emeklilik hakkını elde edemeyen, ‘aday olamayan veya aday olup tekrar seçilemeyen’ ile ‘milletvekili personeli’ konularında yapılacak olanlar tek tek sıralandı. Yeniden seçilecek vekillerin, Aile Yardımı Ödeneği alabilmesi için yeniden beyan vermeleri gerektiği hatırlatıldı.

SGK PRİMLERİNİ MECLİS KARŞILAYACAK

Emeklilik hakkı elde edemeyen vekillerin, görevlerinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde SGK’ya müracaat etmeleri istendi ve “Erkekte 25, kadında 20 yıllık hizmet yılının dolumuna kadar olan süre içerisinde 4 yıl boyunca ödenecek primin; SGK’ya tabi çalışması olmayanların tamamı, iş yapan ile işverene bağlı olarak çalışanların ödedikleri primler ile ödemesi gereken prim arasında fark TBMM tarafından karşılanacaktır” denildi.

PASAPORT-TEDAVİ-TRAFİK CEZASI

Yeniden seçilemeyecek vekillerin yararlanacağı hizmet ile bitecek hakları şöyle sıralandı:

“Tedavi yardımı mevcut haliyle aynen devam edecektir. Mevcut diplomatik pasaportlarınız süresi içerisinde kullanılabilecektir. ‘Milletvekilinin kullandığı araç’ şerhi konularak trafik cezasından muaf tutulan araçlarınızdaki şerh 15 Mayıs 2023 tarihi itibariyle kaldırılacaktır.

ÖDÜNÇ KİTAP, BİLGİSAYARLAR

Makamınızda bulunan bilgisayarlar, 28.dönem milletvekillerinin kullanımı için bakıma alınacağından önemli bilgi ve belgelerinizin yedeklenmesi önem arz etmektedir. TBMM Kütüphanesinden ödünç aldığınız ve süresi dolduğu halde iade etmediğiniz kitap var ise iade edilmesi gerekmektedir.”