Erzurum ve Rize’nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışını, bazı vatandaşlar tulum eşliğinde horon oynayarak kutladı.

Kentte etkili olan soğuk hava ve sağanağın ardından bugün öğle saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı görülmeye başlandı.

ZİRVELER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar nedeniyle İkizdere ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı ve 2 bin 300 rakımlı Çağrankaya ile Kaçkar Dağları’nın zirvesindeki 2 bin 450 rakımdaki Samistal Yaylaları beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışını, bazı vatandaşlar tulum eşliğinde horon oynayarak kutladı.

ERZURUM’DA DA KAR ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Palandöken Kayak Merkezi’nin yüksek kesimleri, yağan karla beyaza büründü.

Oltu ilçesinde de iki gündür devam eden sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

İlçeye bağlı Başaklı Mahallesi’ndeki 2200 rakımlı yaylada kar yağışı sonrası yerler beyaza büründü.

Kar yağışı sonrası yayla yolundan ilçe merkezine seyir halindeki araçların üstü karla kaplandı.

Sürücülerden Burhan Demir, “Çok sıcak geçen bir yaz sonrası havaların aniden soğumasıyla birlikte gelen kar bizler için büyük bir sürpriz oldu.” dedi. AA

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