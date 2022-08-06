Mevsimlik işçi Nahide feci şekilde can verdi

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde denize giren ve dalgalara kapılan mevsimlik işçi Nahide Gök (15), feci şekilde can verdi.
Olay, Kocaali ilçesi Alandere Mahallesinde bulunan plajda meydana geldi. Şırnak’ın Cizre ilçesinden fındık bahçelerinde çalışmak için ailesiyle birlikte Kocaali ilçesine gelen Nahide Gök denize girdi.
Dalgalara kapılan Nahide Gök, gözden kayboldu. Yaklaşık 15 dakika denizde arama yapan cankurtaranlar Nahide Gök’ü sudan çıkardı.
HAYATINI KAYBETTİ
Günlük kıyafetleriyle denize girdiği görülen Nahide Gök’e sahilde bulunan sağlık ekibi ilk müdahalede bulundu. Kocaali Devlet Hastanesine kaldırılan Nahide Gök, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)