Meydan Ardıçlı projesinde 2. etap teslimleri haziranda başlıyor

İSTANBUL (AA) – Özyurtlar Holding ve Bahaş Holding ortaklığıyla Esenyurt'ta inşa edilen "Meydan Ardıçlı" projesinin 282 daireden oluşan 2. etabında teslimler gelecek ay başlıyor.

Özyurtlar Holding'den yapılan açıklamaya göre, Esenyurt'ta inşa edilen projede inşaat çalışmaları hız kesmedi. İlk etabı 2019'da teslim edilen projenin 2. etabı tamamlandı.

Toplam 67 bin metrekare arsa üzerinde, 27 blokta, 1.681 konut ve 125 ticari ünite ile alışveriş ve eğlence imkanı sunan sokak ve caddelerden oluşan projenin 2. etabı 282 daireden oluşuyor. 100 metrekare ila 224 metrekare büyüklüğünde daire seçenekleri sunan ikinci etapta fiyatlar, 800 bin liradan başlıyor.

Projede, vadeli ödeme seçenekleri sunuluyor. Teslim aşamasına geçmeden yüzde 70'inin satışının tamamlandığı proje, bilinen daire büyüklüklerinden farklı seçenekleri ve dünyanın en büyük metropollerinden esinlenilerek inşa edilen meydanı ile dikkati çekiyor.

– "Projemiz, yerli yatırımcılar kadar yabancı yatırımcıların da odağında"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Proje Satış Koordinatörü ve Golden Sign Kurucu Ortağı Gül Gül, 3 etap halinde yükselen projenin, Esenyurt'un en değerli bölgesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yer alan konumu ve sunduğu prestijle bölgede önemli katkılar sağladığını bildirdi.

Projenin temelini attıkları günden bu yana yerli ve yabancı taleplerinde dinamik bir seyir görüldüğünü aktaran Gül, şunları kaydetti:

"2019'da ilk etap teslimlerini yaptığımızda kısa sürede satışları tamamladık. Yatırımcılarımıza söz verdiğimiz gibi 2. etap teslimlerine de başlıyoruz. Projemizin 282 daireden oluşan ikinci etabında fiyatlarımız 800 bin liradan başlıyor. Projemizde yatırımcılarımıza vadeli ödeme seçenekleri avantajı sunuyoruz. Son etabın inşaat çalışmalarının yüzde 70'ini tamamladık. 3. etabımız 1+1 ve 1+0 dairelerin ağırlık kazandığı bloklardan oluşuyor."

Projenin 2. etabı için teslimler başlamadan önce yerli ve yabancı yatırımcılardan talepler toplamaya başladıklarını belirten Gül, "Projemiz, yerli yatırımcılar kadar yabancı yatırımcıların da odağında. 2. etabın 70 daireden oluşan bir bloğun tamamını Çinli bir yatırımcı satın aldı. Yabancı yatırımcılar, projemizin sunduğu prestij ve konfordan çok etkileniyor. Bunu gelen taleplerde çok net görüyoruz." ifadelerini kullandı.

– 5 ayrı daire seçeneği sunuluyor

Verilen bilgiye göre, 545 milyon liralık yatırımla yükselen Meydan Ardıçlı, 1+0, 1+1, 2+1, 3,5+1 ve 4,5+1 olmak üzere 5 ayrı daire seçeneği sunuyor.

Projenin metrekare birim fiyatı 6 bin ila 7 bin 500 TL arasında değişirken, konutların metrekare büyüklükleri ise 41 ila 228 metrekare arasında farklılık gösteriyor. Ticari alanların büyüklükleri ise 35 ila 1.122 metrekare arasında değişiyor. 27 bloktan oluşan projede; F bloklar prestij kitlesine, A ve D bloklar genç kitleye, B ve C bloklar ailelere hitap ediyor.

Blokları 6 ve 7 kat arasında değişen, yatay mimariye sahip Meydan Ardıçlı; geçmişin nostaljik cumbalı mimari tasarımını, bugünün modern mimarisiyle buluşturuyor. Paris'ten Roma'ya, New York'tan İstanbul'a kadar dünyanın en büyük metropollerinin meydanlarından esinlenerek hayata geçirilen Meydan Ardıçlı, bölgenin sosyal hayatına üst düzey bir boyut getiriyor.

Sokak sanatçılarının eserlerini sergileyebilecekleri alanlardan içerisinde dünyaca ünlü markaları barındıran alışveriş markalarından kafe ve restoranlara kadar her türlü detayın düşünüldüğü cadde ve sokaklarda, kentin sosyal hayatına dinamik bir yapı kazandıracak.

Projede 12 bin metrekareden oluşan yeşil alan ve yeraltı otoparkları da yer alıyor.