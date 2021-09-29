Yurttaş TV sokak röportajları ile halkın nabzını tutmaya devam ediyor. Şirinevler meydanda iktidarı savunan AKP'li dayılar ile Z kuşağı gençler tartıştı. İphonu'nu çıkaran bir genç deyim yerindeyse herkesi iptal etti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #sokakröportajları #zkuşağı #akp #haber #siyaset #politika #şirinevler #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Meydan karıştı! Z kuşağı genç İphone’unu çıkardı! AKP’li dayıları iptal etti!